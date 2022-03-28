شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: انطباع المصريين كله تفاؤل بفوز المنتخب وصعوده لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن سمير كمونة نجم منتخب مصر الأسبق، إن البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى، تمكن من تكوين فريق مشكل من عناصر شابة وخبرات ومحترفين، موضحاً أن انطباع المصريين جميعاً كلها تفاؤل وثقة في أداء المنتخب خلال مباراة الغد المؤهلة لكأس العالم، أمام السنغال، وتابع:" كلنا في ضهرهم وربنا يوفقهم وكلنا ثقة أنهم يوصلون كأس العالم".

وأضاف "كمونة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن المنتخب المصرى قوى جداً ولديه القدرة على تحقيق الفوز والتأهل لكأس، وتابع:"المبارة اللى جاية هتكون أصعب من المباراة الأولى نظراً لوجود الضغط الجماهيرى لصاحب الأرض بالإضافة إلى لعب المنتخب خارج البلاد".

ولفت "كمونة"، إلى أنه رغم قوة لاعبى المنتخب السنغالى وتميز لاعبيه المحترفين في أكبر الأندية المصرية، إلا أن لاعبى المنتخب المصرى لديهم الخبرة والتاريخ واللاعبين المميزين بين شابة ومحترفة.