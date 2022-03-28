شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم يشارك في تدريبات الأهلي مرتديا قناعا وممنوعا من "الالتحامات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي على مشاركة محمد عبد المنعم، مدافع الفريق الأحمر، في التدريبات الجماعية بدون الدخول في أية التحامات مع زملائه، بعد إصابته بكسر في الأنف وخضوعه لعملية جراحية.

وتعرض محمد هاني للإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد السنغال بتصفيات كأس العالم 2022، ولم يتمكن من استكمال المباراة بسبب تلك الإصابة.

ويظهر عبد المنعم في تدريبات الأهلي مرتديا قناع على الوجه، بعد تحديد موعد نزوله التدريبات الجماعية من قِبَل الجهاز الطبي، بعد خضوع اللاعب لاختبار حالة اللاعب وموقفه من الحاق بمباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم الأحد المقبل بختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إنه اطمأن على حالة مدافع الفريق محمد عبد المنعم، بعد الجراحة التي أجراها في الأنف.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن عبد المنعم سوف يخضع لاختبار طبي مساء اليوم، مرتديًا القناع الطبي لمعرفة مدى استجابته، وتحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة في الأنف أثناء مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمام السنغال في تصفيات كأس العالم.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الهلال السوداني، في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.