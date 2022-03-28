شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك فى دورى مرتبط اليد 27 / 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق شباب كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 27 / 20 فى إطار الجولة الرابعة بالمرحلة الثانية من دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 للموسم المحلى 2021 / 2022.

بينما تقام الجولة الخامسة يوم 5 أبريل القادم بلقاءات بين كل من: الزمالك مع سبورتنج والبنك الأهلى مع طلائع الجيش.

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تعديل موعد الجولتين السابعة والثامنة فى دورى المرتبط بالمرحلة الثانية.

تقام الجولة السابعة يوم 22 أبريل المقبل بدلا من 19 من نفس الشهر بلقاءات بين كل من: الزمالك مع طلائع الجيش و الشمس مع البنك الأهلى و الأهلى مع سبورتنج.

بينما تقام الجولة الثامنة يوم 25 أبريل بدلا من يوم 22 من نفس الشهر القادم ، بمباريات بين كل من: الأهلى مع طلائع الجيش و سبورتنج مع الشمس .

وتقام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا على صالة حسن مصطفى أيضا لتحديد بطل النسخة الحالية لبطولة الدوري.

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 8.5 نقطة، فيما يحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا طلائع الجيش فى المركز الرابع والأخير برصيد 3.5 نقطة.