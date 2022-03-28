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الامارات | برشلونة يطبخ صفقة محمد صلاح على نار حامية!

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد نادي برشلونة الإسباني إلى استغلال حالة الجفاء بين إدارة الإنجليزي ونجمه الأول المصري محمد صلاح الذي يبدو أنه لن يجدد عقده مع "الريدز" لتعثر المفاوضات المالية بين الطرفين، مشددة على أن المدرب تشافي هيرنانديز يأمل إتمام ضم صلاح إلى صفوف الفريق الكاتالوني اعتباراً من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن برشلونة أبلغ ثمانية لاعبين للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تمويل صفقة محمد صلاح الذي ينتهي عقده مع ليفربول في صيف 2023، مشيرة إلى أن النادي الكاتالوني  يرغب في التخلي عن حارس المرمى البرازيلي نيتو، وسيرجي روبيرتو، بالإضافة للثنائي الفرنسي في الدفاع، كليمنت لينجليه، وصامويل أومتيتي، والشاب أوسكار مينجويزا، والمهاجم الهولندي لوك دي يونج، ونجم الوسط ريكي بويج، والدنماركي مارتن برايثويت.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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