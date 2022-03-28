الشارقة - اميمة ياسر - كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة الإسباني يستعد للسماح برحيل ثمانية لاعبين من أجل التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هذا الصيف، والذي ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم المقبل.

مجزرة في برشلونة للتعاقد مع محمد صلاح

وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن برشلونة فتح باب المغادرة أمام كل من نيتو، سيرجي روبيرتو، كليمنت لينجليه، صامويل أومتيتي، أوسكار مينجيزا، ريكي بويج، مارتن برايثويت، لوك دي يونج لخفض قيمة الرواتب بالفريق.

وأضافت الصحيفة أن ذلك سيساعد برشلونة في التعاقد مع محمد صلاح أو رافينيا لاعب ليدز يونايتد لتدعيم هجوم الفريق في ظل صعوبة ضم إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني بسبب ارتفاع القيمة المالية للصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة أتم صفقتين حتى الآن بالتعاقد مع الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي والإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط ميلان، في انتظار الإعلان الرسمي بعد نهاية عقدهما هذا الصيف.

يُذكر أن برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز يسعى إلى تدعيم صفوف الفريق هذا الصيف ويتطلع إلى ضم اللاعبين مجانًا مرة أخرى، لكنه سيحتاج إلى خفض أجور اللاعبين مع التخلص من بعض النجوم غير المرغوب فيها.