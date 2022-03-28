شكرا لقرائتكم خبر عن أليو سيسيه: غياب "ديالو" عن السنغال أمام مصر.. ومنافسنا الوحيد هو الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي، رسميا غياب عبدو ديالو، مدافع الفريق وباريس سان جيرمان، عن مواجهة مصر المقرر لها غدا الثلاثاء في إياب الدور الفاصل من تصفيات المونديال.

وقال سيسيه، في المؤتمر الصحفي، إن عبدو ديالو الذى تعرض للإصابة في مباراة الذهاب أمام مصر لم يتمكن من اللحاق بمباراة الإياب في السابعة مساء الغد".

وأضاف سيسيه: "لا توجد لدينا غيابات باستثناء ديالو، كل اللاعبين بخير، لدينا إمكانيات وفريق جيد، لذلك لا نخاف، منافسنا الوحيد في المباراة هو الوقت".

وحقق منتخب مصر الفوز الوحيد لأصحاب التصنيف الثانى على أصحاب التصنيف الأول، على الرغم من إقامة مباراة الذهاب على ملاعب المنتخبات أصحاب التصنيف الثاني، إلا أنه لم يحقق أي منتخب من التصنيف الثاني الفوز سوى مصر، حيث تعادلت الكونغو الديمقراطية وغانا أمام المغرب ونيجيريا، وخسرت الكاميرون ومالي أمام الجزائر وتونس.

تأهل المنتخب المصرى من على صدارة المجموعة السادسة في دور السابق على حساب ليبيا والجابون وأنجولا، فيما جاء منتخب السنغال على صدارة المجموعة الثامنة متفوقًا على توجو وناميبيا والكونغو.

جاء الفراعنة فى المستوى الثاني فى قرعة الدور الفاصل لتصفيات أفريقيا، وهو ما وضعه في لقاء ثأري مع السنغال التي فازت بكأس أمم أفريقيا 2021 على حساب المنتخب الوطنى بركلات الترجيح.