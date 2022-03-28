شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يحصد ذهبية بطولة الجمهورية للبوتشيا لذوى الاحتياجات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق نادى النصر الميدالية الذهبية لبطولة جمهورية للبوتشيا لذوى الاحتياجات الخاصة، التابعة للاتحاد المصرى للإعاقات واللاعبين ذوى الشلل الدماغى، والتى أقيمت فى المركز الأولمبي بالمعادي.

وحصل أحمد ممدوح حسن الفئة الطبية BC5 على المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حصل سمير هشام الفئة الطبية BC5 على المركز الثانى والميدالية الفضية، كما حصل كل من أحمد ممدوح وسمير هشام على المركز الأول فى الزوجى لنفس الفئة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عمرو عبد الحق رئيس مجلس إدارة النادى، وبقيادة الجهاز الفني محمد ماهر شاهين المدير الفني والسيد حمزة المدرب العام، وطارق بهنسي مدرب الفريق، وباسل هشام محمد مدرب الفريق ونور الدين محمد مدرب الفريق الجهاز الإداري، آيه الله مجدي أحمد ومصطفي أمين.