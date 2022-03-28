شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: ليست لدينا إصابات.. وقادرون على تحقيق الهدف بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة السنغال غدا في إياب المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، مشددا على عدم وجود أي إصابات في صفوف الفراعنة.

وقال كيروش، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد، إنه يعتقد أن فريقه استعد بجدية وكل شيء يتوقف على التزام اللاعبين، مضيفا أن كل اللاعبين يتدربون بجدية وبشكل جماعي، لكننا نحتاج إلى الصبر من أجل تحقيق الهدف المطلوب في النهاية.

وتابع كيروش، إن المنتخب المصري يمتلك مجموعة من اللاعبين يتحلون بالتواضع والانضباط والعمل الدؤوب، لافتا إلى أنه يثق في قدرة فريقه على تقديم مباراة مميزة.

واستطرد المدرب البرتغالي: "فلسفتي أننا لا نلعب أبدًا ضد السنغال أو الكاميرون أو نيجيريا أو كوت ديفوار، بل نلعب دائمًا ضد أنفسنا، كل مباراة نلعب ضد مصر".

واختتم تصريحاته: "إذا لعبنا جيدا في آخر مباراة، فيجب أن نلعب أحسن هذه المباراة هذه فلسفتي التي أسير عليها".