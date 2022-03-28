شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن عودة رضا هيكل لصفوف طائرة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عودة المحترف رضا هيكل لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة بالنادى، بعدما رحل من أجل الاحتراف فى الدورى البلغارى.

وأكد رئيس الزمالك، فى فيديو قام ببثه عبر الموقع الرسمى للزمالك، أن رضا هيكل رحل عن نادى الزمالك بسبب مستحقاته المالية المتأخرة التى لم يحصل عليها، ولم تقم اللجان السابقة بسدادها.

من جانبه، أعرب رضا هيكل عن سعادته بالعودة للقلعة البيضاء، موضحًا إنه تلقى العديد من رسائل الدعم والمساندة من جمهور نادى الزمالك، مؤكدًا إنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق فى الفترة المقبلة.

ويشارك رضا هيكل فى تدريبات الفريق اليوم، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى فى نصف نهائي دورى الكرة الطائرة.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع الزمالك فى الجولة الأولى من دور البلاى أوف من قبل نهائى الدورى رجال، والمقرر لها يوم 30 مارس الجارى، على أن تقام الجولة الثانية فى اليوم التالى.

وأعلن خلال الأيام الماضية مسئولو نادى الزمالك تدعيم فريق الطائرة الأبيض بالتعاقد مع البرازيلي جواو رافائيل، تمهيدا للمشاركة في قيادة الفريق خلال مباريات الدوري الممتاز، حيث وصل البرازيلى جواو رفائيل إلى القاهرة لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة الأبيض قبل مواجهات البلاى أوف لقبل نهائى دورى الرجال.