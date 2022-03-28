شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش: لم نأتِ للسنغال للتعادل.. نريد الفوز ذهابا وإيابا والتأهل للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد كارلوس كيروش، المدير لفني لمنتخب مصر، أن فريقه قادر على تجاوز السنغال والتأهل لكأس العالم 2022، عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة التى ستقام غدًا، الثلاثاء، فى إياب الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا.

وأضاف كيروش، "نحن لسنا هنا للعب على التعادل، نريد الفوز ذهابا وإياباً، لا يهمني امتلاء ملعب السنغال بالجماهير، السبع نجوم التى نمتلكها لم تأت من فراغ، نحن منتخب مصر، البلد الأول والأقوى فى قارة أفريقيا".