شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يحتج رسميا على حكام تتويج الأهلى ببطولة الجمهورية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولى نادى سموحة باحتجاج رسمى ضد حكام مباراة سموحة والأهلى في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين ببطولة الجمهورية تحت 16 سنة أولاد ، والتي اقيمت على صالة حسن مصطفى أمس، وانتهت بتتويج الأهلى بالبطولة بنتيجة 57/56 .

وجاء في اعتراض سموحة ان الحكام لم يطبقوا القانون في احتساب خطأ فنى على الأهلى ، بعد نزولهم إلى أرض الملعب قبل انتهاء الوقت الأصلى .02 0 من الثانية، احتفالا بالفوز، دون احتساب خطأ فنى على الفريق، في المقابل أنه تم احتساب خطأ فنى على سموحة قبل 48 ساعة من الواقعة، خلال مباراتهم أمام الجزيرة.

وتوج الأهلى ببطولة الجمهورية تحت 16 سنة أولاد، بنتيجة 57-56 ، واحتل سموحة المركز الثانى ، ومن خلفه الجزيرة ، ثم الزمالك رابعا ، و في المركز الخامس و السادس سبورتنج و الاتحاد على الترتيب.

يذكر أن سموحة ، صرف مكافأة 3 آلاف جنيه لكل لاعب بفريق كرة السلة تحت 20 سنة رجال بعد التتويج ببطولة الجمهورية التى أقيمت بالإسكندرية، وحقق خلالها الفريق المركز الأول والعلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات التى تم خوضها.