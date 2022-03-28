شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم الأسطول بثلاثية ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الاتحاد السكندرى على طلائع الأسطول بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، الاثنين، فى إطار استعدادات زعيم الثغر لاستكمال منافسات الدورى العام، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي يخوض خلالها منتخبنا الوطنى التصفيات الأفريقية الحاسمة والمؤهلة لمونديال قطر 2022، وفاز الفراعنة في الجولة الأولى منها على السنغال بهدف نظيف.

أنهى الاتحاد السكندرى الشوط الأول متقدما بهدفين ثم أضاف الهدف الثالث في الشوط الثانى وأحرز الأهداف عبد الغنى محمد وهشام صلاح وبلال السيد ودفع عماد النحاس المدير الفني باللاعبين الصاعدين لمنحهم فرصه المشاركة والإطمئنان على مستواهم قبل الدفع بهم فى المباريات الرسميه.

قام عماد النحاس بتعديل بعض مراكز اللاعبين لتجنب المفاجآت والغيابات وخضع اللاعبين للإستشفاء عقب المباراة على ـن يغادر اللاعبين المعسكر ومنحهم 24 ساعه راحه غدا عقب معسكر استمر لمدة 5 أيام.

ويعد هذا الفوز الأول لعماد النحاس بعد الخسارة من فاركو بثلاثية وديا استعدادا لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها يوم 6 أبريل المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعود الفريق السكندرى للتدريبات الأربعاء في الخامسة مساء بملعب النادى بسموحة إستعدادا لمواجهة الأهلى في المباراة المقرر لها يوم 6 أبريل المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدورى العام.