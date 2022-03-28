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القاهرة - سامية سيد - الزمالك يبحث إنهاء غرامة شيكابالا ومحمد إبراهيم قبل نهاية يونيو المقبل

تبحث إدارة نادى الزمالك إنهاء أزمة غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالي فى صفقة انتقال محمود عبد الرازق إلى صفوف الفريق موسم 2015، والبالغة مليون و300 ألف دولار، وذلك بحد أقصى نهاية يونيو المقبل، لإنهاء أزمة منع الزمالك من القيد والتى وقعتها لجنة التظلمات فى الفيفا على الزمالك خلال الموسم الحالي.

ويحتاج الزمالك لدفع الغرامة كاملة والحصول على تسوية من النادى البرتغالى قبل 30 يونيو المقبل لرفع العقوبة، كما ينطبق الأمر على غرامة نادى مارتيمو البرتغالي فى صفقة انتقال محمد إبراهيم لاعب الفريق من النادى البرتغالي للزمالك، وما تضمنه عقد البيع من بنود تسببت فى تغريم الزمالك مليون يورو بعد انتقال اللاعب من الزمالك للمقاصة، وبهذا أصبح الزمالك مطالباً بسداد الغرامتين خلال الفترة المقبلة لرفع عقوبة المنع من القيد.

من ناحية أخرى، أصبح البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مقيدًا باللاعبين المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعدم التمكن من تجربة ناشئين فى مواجهة ساجرادا الأنجولى التى تعد تحصيل حاصل بالبطولة الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك الأفريقية 8 لاعبين ناشئين، وهم السيد عطية وحسام عبد المجيد، ومحمد طارق، وماجد هانى، وسيف جعفر، وسيد محمد عطية وحسام أشرف، وأحمد زكى، ولم يحصل أى منهما على فرصة المشاركة فى مواجهة بترو أتلتيكو الماضية، حيث كانت ثانى مباراة يخوضها البروفيسور البرتغالى وقرر الإعتماد فيها على القوام الأساسى للفريق.

وتنتظر إدارة الزمالك من فيريرا منحه فرصة لمشاركة لناشئين جدد فى الفترة المقبلة لاختبارهم وتحديد العناصر التى من الممكن الاعتماد عليها فى تدعيم صفوف الفريق الأول بالمرحلة المقلبة.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس، الأحد، باستاد عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما منح المدير الفني اللاعبين راحة لمدة يومين.