شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الأمين نائباً لرئيس الاتحاد العربى لليد و4 مصريين فى مناصب أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت ظهر اليوم، الأثنين، انتخابات الاتحاد العربى لكرة اليد بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وأسفرت عن انتخاب الدكتور محمد الأمين رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد اليد نائباً لرئيس الاتحاد العربى لكرة اليد، وعفت رشاد رئيسا للجنة المدربين بالاتحاد العربى لكرة اليد، وعبده عبد الوهاب رئيسا للجنة كرة اليد الشاطئية لكرة اليد، ومحمود العدل رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد العربى لكرة اليد وحسام زايد رئيس اللجنة الاعلامية بالاتحاد العربى لكرة اليد.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل لجان الاتحاد العربى لكرة اليد ما تم ترشيحه من قبل الاتحاد المصرى لكرة اليد ، محمد الالفى لجنة المسابقات بالاتحاد العربى لكرة اليد وعمرو صلاح لجنة التسويق بالاتحاد العربى لكرة اليد ومنى امين لجنة كرة اليد النسائية بالاتحاد العربى لكرة اليد ومحب كامل لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة اليد.

وأقيمت امس في القاهرة الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للاتحاد العربى لكرة اليد بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية والدكتور محمد الامين رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد وبن علي آل نمر رئيس الاتحادين السعودى والعربى لكرة اليد فى الدورة الانتخابية الجديدة ومحمد المنيع رئيس الاتحاد العربى فى دورته المنتهية والمستشار حسين فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة والنائب الاول لرئيس الاتحاد العربى لكرة اليد سابقا وناصر السقا المدير التنفيذى بالاتحادين السعودى و العربى لكرة اليد.

وشهدت الجلسة الترحيب بجميع الاشقاء ممثلى الاتحادات العربية لكرة اليد وقد تم خلال الجلسة الافتتاحية توجيه الشكر لمجلس ادارة الاتحاد العربى السابق فى دورته المنتهية برئاسة الاستاذ محمد المنيع و نائب الرئيس المستشار حسن فتحى و اهدائهم الدروع التذكارية على مجهودهم بالدورة الانتخابية المنتهية.

و تم اهداء الدروع التذكارية إلى الدكتور حسن مصطفى والمهندس هشام حطب والدكتور محمد الامين.