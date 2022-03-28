شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على لافيينا بهدف نظيف فى الشوط الأول بكأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق بيراميدز فى إنهاء الشوط الأول متقدما على فريق لافيينا بهدف نظيف أحرزه أحمد سامي فى الدقيقة 35 من المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب الدفاع الجوى، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وسيطر فريق بيراميدز على مجريات الشوط الأول بشكل كامل وأهدر لاعبوه العديد من الفرص المحققة، ولكن نجح دفاع لافيينا وحارس مرماه فى التصدى لهجمات بيراميدز، قبل أن يستغل أحمد سامى مدافع بيراميدز خطأ حارس مرمى لافيينا وينجح فى إحراز الهدف الأول لفريقه.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادى

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - حسين السيد - إبراهيم عادل - دودو الجباس، وخرج من قائمة المباراة، إيريك تراوري لاعب الوسط البوركيني بعد شعوره بآلام في المعسكر.