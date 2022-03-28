شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السنغال الحاسمة.. تعرف على أول تشكيل لمنتخب مصر فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الشارع الرياضي المصري وصول المنتخب الوطني لكأس العالم قطر 2022، حينما يواجه الفراعنة أسود التيرانجا غداً فى العاصمة السنغالية داكار، وكل لاعب يحلم بكتابة اسمه فى لوحة الشرف بالتواجد فى كأس العالم.

وكان أول تشكيل شارك باسم مصر فى كأس العالم بنسختها الثانية بإيطاليا 1934 يضم مجموعة من النجوم الراحلين وهم: "مصطفى كامل منصور (حارس مرمى)- علي كاف – عبد الحميد تشارلى - حسن الفار – حسن رجب - أمين صبرى – محمد لطيف - مختار التتش - مصطفى كمال طه – عبد الرحمن فوزى - جميل الزوبير".

ويدافع الفراعنة في مباراة السنغال، المقرر لها السابعة مساء غد الثلاثاء، عن حظوظهم فى التأهل بعد الفوز بالقاهرة بهدف دون رد، فى لقاء المنتخبين الجمعة الماضى.

وعوض الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة كارلوس كيروش، غياب الونش للإيقاف وعبد المنعم للإصابة بضم ثنائى الدفاع رامي ربيعة وعلى جبر لسفرهما مع البعثة لخوض مواجهة الإياب.

ومثلت هذه الأسماء المنتخب في بطولة كاس العالم 1934، حينما نجح الفراعنة في اقتناص البطولة المؤهلة لكأس العالم بالفوز للمرة الأولى في البطولة أمام فلسطين في تاريخ المونديال بنتيجة 1 – 7 والفوز في مباراة العودة بالقدس 1- 4، المنتخب المصري بذلك أول منتخب عربي وإفريقي يشارك في حدث عالمي.