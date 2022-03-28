شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم أبطال مصر على هامش ختام كأس العالم للخماسى الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منحت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث عدة تكريمات خاصة لأبطال منتخب مصر، على هامش كأس العالم للخماسي الحديث، بحصول مصر على ذهبية الزوجي المختلط من خلال سلمى أيمن ومهند شعبان.

وتوجت اللاعبة ملك إسماعيل بجائزة أفضل لاعبة شابة، وحصل لاعبنا معتز وائل على جائزة أفضل لاعب شاب، وتم اختيار قائد منتخب مصر هايدى عادل كأفضل كابتن لمنتخب سيدات، وحصل قائد منتخب مصر إسلام حامد على جائزة أفضل كابتن لمنتخب رجال.

كما تم تكريم البطل الأولمبي أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020 ، على هامش كأس العالم للخماسي الحديث.

يذكر أن أحمد الجندي غاب عن منافسات كأس العالم للخماسي الحديث بسبب إصابة في الكتف.

وشاركت مصر في البطولة بفريق كامل مكون من 24 لاعبا "12 لاعبا و 12 لاعبة"، ويقود المنتخب المصري للخماسي الحديث جهازاً فنياً مكوناً من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، بقيادة المدير الفني "رؤوف حسام" و"ياسر حفني" المستشار الفني ومحلل الأداء.