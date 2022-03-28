شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يخصص فقرات تدريبية لتطوير هجوم الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فقرات تدريبة لمهاجمى الفريق من أجل تطوير أدائهم والعمل على استغلال أنصاف الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى الخصم.

ويعمل على فيريرا على تطوير أداء مهاجمي الزمالك، بعدما دون عددًا من الملاحظات على الأداء، والخاصة بالتمركز وكيفية إنهاء الهجمة والمشاركة فى الدفاع حال الارتداد، ويرغب البروفيسور البرتغالى فى تطوير تلك الجوانب قبل عودة استئناف النشاط.

وأصبح فيريرا مقيدًا باللاعبين المقيدين فى القائمة الأفريقية، وعدم التمكن من تجربة ناشئين فى مواجهة ساجرادا الأنجولى التى تعد تحصيل حاصل بالبطولة الأفريقية.

وتضم قائمة الزمالك الأفريقية 8 لاعبين ناشئين، وهم السيد عطية وحسام عبد المجيد، ومحمد طارق، وماجد هانى، وسيف جعفر، وسيد محمد عطية وحسام أشرف، وأحمد زكى، ولم يحصل أى منهما على فرصة المشاركة فى مواجهة بترو أتلتيكو الماضية، حيث كانت ثانى مباراة يخوضها البروفيسور البرتغالى وقرر الإعتماد فيها على القوام الأساسى للفريق.

وتنتظر إدارة الزمالك من فيريرا منحه فرصة لمشاركة لناشئين جدد فى الفترة المقبلة لاختبارهم وتحديد العناصر التى من الممكن الاعتماد عليها فى تدعيم صفوف الفريق الأول بالمرحلة المقلبة.

واستأنف الزمالك تدريباته أمس، الأحد، باستاد عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما منح المدير الفني اللاعبين راحة لمدة يومين.