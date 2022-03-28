شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من فيريرا لـ"شيكابالا".. واجتماع خاص مع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على منح تعليمات خاصة لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الأبيض خلال مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادى.

ووجه المدرب البرتغالي بعض التعليمات لشيكابالا بعدما انتظم اللاعب فى التدريبات الجماعية بعد تماثله للشفاء من الإصابة بشد فى عضلة السمانة.

ومنح المدرب اللاعبين عدة تعليمات فنية للاعبين لتنفيذها خلال التقسيمة، وخضع "شيكابالا" لتدريبات بدنية خاصة تحت قيادة أندرية فيليب مدرب الأحمال لرفع معدلات لياقته البدنية.