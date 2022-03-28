شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي يتقدم بهدف لبيراميدز أمام لافينا فى كأس مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد سامي، لاعب فريق بيراميدز، فى إحراز هدف التقدم لفريقه فى الدقيقة 35 أمام فريق لافيينا، فى المباراة التى تجمعهما حاليا بملعب الدفاع الجوي، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادى

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - حسين السيد - إبراهيم عادل - دودو الجباس، وخرج من قائمة المباراة، إيريك تراوري لاعب الوسط البوركيني بعد شعوره بآلام في المعسكر.