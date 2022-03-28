شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه لافيينا بالقوة الضاربة واستبعاد تراورى للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة لافيينا التى تقام بملعب الدفاع الجوي، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادى

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - حسين السيد - إبراهيم عادل - دودو الجباس، وخرج من قائمة المباراة، إيريك تراوري لاعب الوسط البوركيني بعد شعوره بآلام في المعسكر.