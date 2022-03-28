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بيراميدز يواجه لافيينا بالقوة الضاربة واستبعاد تراورى للإصابة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، تشكيل مباراة لافيينا التى تقام بملعب الدفاع الجوي، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

 

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

 

خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد فتحي - أحمد سامي - محمد حمدي 

 

خط الوسط: إسلام عيسى - محمد صادق - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر 

 

خط الهجوم: محمود وادى 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - حسين السيد - إبراهيم عادل - دودو الجباس، وخرج من قائمة المباراة، إيريك تراوري لاعب الوسط البوركيني بعد شعوره بآلام في المعسكر.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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