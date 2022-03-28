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معلومة رياضية.. هاتريك بيبو يقود الأهلي للتتويج بدورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - خالد بيبو لاعب الأهلى والمنتخب السابق من اللاعبين القلائل فى تاريخ القلعة الحمراء أصحاب الأرقام القياسية فى بعض المباريات، وصلت مشاركاته مع الأهلى "133" مباراة سجل فيها "38" هدفا.

ومن بين المباريات التى شارك فيها مع الأحمر اللقاء الذى جمع الفريق مع صن داونز الجنوب أفريقي بنهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2001 ، والتى توج فيها الأهلى باللقب بعد الفوز بثلاثية سجلها خالد بيبو.

وأصبح بيبو اللاعب الوحيد الذى سجل هاتريك فى نهائي بطولة أفريقيا مع الأهلى وتسلم جائزة أفضل لاعب فى المباراة وقتها، ولا يٌعد هذا الهاتريك الوحيد لبيبو بل سجل "سوبر هاتريك" فى مباراة القمة أمام الزمالك أيضا.

وشارك بيبو فى "27" مباراة أفريقيا سجل فيها "11" هدفا، من بينها ثلاثية صن داونز، ومع منتخب مصر شارك اللاعب فى 19 مباراة سجل خلالها هدفين ، وأعلن بيبو الاعتزال فى عام  2008  بعد مسيرة طويلة مع الأندية او المنتخب.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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