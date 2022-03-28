شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباه فى إصابة مروان داود نجم إنبى بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مروان داود، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، للإصابة فى مباراة فريقه الودية أمام المقاولون العرب والتى جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد بتروسبورت.

واشتبه الجهاز الطبي لفريق إنبى فى إصابة مروان داود بالرباط الصليبى بعد خروجه من ودية إنبى والمقاولون، ومن المقرر أن يجرى اللاعب أشعة اليوم للاطمئنان عليه.

وفاز إنبى على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وديا في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين، باستاد بتروسبورت استعدادا لاستكمال منافسات الدورى العام، بعد انتهاء فترة التوقف الدولى التي يخوض خلالها منتخبنا الوطنى التصفيات الإفريقية الحاسمة والمؤهلة لمونديال قطر 2022، وفاز الفراعنة في الجولة الأولى منها على السنغال بهدف نظيف.

سجل أهداف إنبى كل من محمد شريف حتحوت والنيجيرى جون إيبوكا ومصطفى شلبى بينما سجل "فاروقا" هدف المقاولون العرب الوحيد من ضربة جزاء ودفع حلمى طولان المديرن الفني بمحمود جاد في الشوط الأول في مركز حراسة المرمى ثم منح الفرصة للبلعودى في الشوط الثانى.

من جانبه دعم أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بناديه، مشيرا إلى أنه مدرب مخضرم، قائلا: "حلمي طولان مدرب رائع ومخضرم ودعمناه بقوة في الفترة الأخيرة، ويحقق نجاحات جيدة فى قيادة الفريق البترولى؟".

وأضاف رئيس نادي إنبي: "لجنة الكرة في إنبي هدفها ترتيب احتياجات الفريق الأول، ونريد أن تكون هوية إنبي بها 10 أو 15% من قطاع الناشئين، هدفنا في إنبي تصدير اللاعبين وكذلك المدربون أريد تطوير المدرب نفسه بأفكار خاصة".

وكشف رئيس نادي إنبي حقيقة عروض ضم جون إيبوكا ومحمود جاد ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، قائلا: "لم نتلق أي عروض رسمية أو شفوية، سواء لجون إيبوكا أو لمحمود جاد".

وأضاف الشريعى: "الثنائي من القوام الأساسي، وجون إيبوكا أحد نجوم إنبي هذا الموسم، ومستمر مع الفريق، وبطولة كأس الرابطة جعلتنا نكتشف العديد من اللاعبين والبطولة مهمة للغاية لاكتشاف المواهب واللاعبين".