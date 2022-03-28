أسود التيرانجا يتفوقون على الفراعنة بـ181 مليون يورو قبل موقعة الحسم

القاهرة - سامية سيد - ملحمة كروية من 90 دقيقة فاصلة يخوضها المنتخب الوطني أمام السنغال لخطف بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر، وتقام مباراة مصر والسنغال فى إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 فى السابعة مساء غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، باستاد ديامنياديو الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار.

وانتزع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب الفراعنة، لقب الأغلى فى قائمة منتخبي مصر والسنغال، والتى تستعد لخوض منافسات الجولة الثانية بالدور الفاصل والمؤهل لكأس العالم 2022، بقيمة تسويقية وصلت إلى 100 مليون يورو

وتفوق المنتخب السنغالي على نظيره المصرى فى القيمة التسويقية، حيث بلغت القيمة التسويقية للفراعنة حوالى 151 مليوناً و100 ألف يورو، بينما بلغت القيمة التسويقية لمنتخب السنغال 332 مليوناً و450 ألف يورو، وهو ما يعنى أن أسود التيرانجا يتفوقون على الفراعنة بحوالى 181 مليوناً و350 ألف يورو.

منتخب مصر: 151 مليوناً و100 ألف يورو

محمد صلاح: 100 مليون يورو.

منتخب السنغال: 332 مليوناً و450 ألف يورو

ساديو ماني: 80 مليون يورو.