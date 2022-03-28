شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة موسيماني مع لاعبى الأهلي قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مطولة مع لاعبي الفريق الأحمر على هامش مران الفريق اليوم، الاثنين، ضمن التحضير لمواجهة الهلال السوداني المحدد لها الأحد المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد موسيماني للاعبي الأهلي على أهمية المرحلة الحالية، لأنها حاسمة فى صعود الفريق الأحمر لربع نهائي دوري الأبطال ومواصلة المنافسة على اللقب القارى للمرة الثالثة على التوالي.

وطالب موسيماني اللاعبين بضرورة التركيز فى مباراة الهلال، والتكاتف من الجميع لتحقيق الهدف المنشود وتحقيق فوز مريح على الهلال دون الدخول فى أى حسابات أخرى.

واجتمع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للفريق، الذي أقيم صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة. وحرص موسيماني على عقد اجتماع مطول مع اللاعبين للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة التي تشهد عدة استحقاقات مهمة، على رأسها مباراة الهلال السوداني في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة الهلال السوداني فى ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس، الأحد، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 8 أيام، بعد خوض مباراة المريخ السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.