شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين فى المنتخب يحلمون بالتأهل للمونديال للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم قائمة المنتخب الوطنى، التى سافرت للسنغال لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب السنغالى فى تصفيات الدور الحاسم، خمسة لاعبين فقط نالوا شرف التأهل لمونديال روسيا 2019، وذلك بعد مشاركتهم فى مباراة الكونغو التى أقيمت باستاد برج العرب فى 2017 وحسم خلالها الفراعنة التأهل للمونديال.

وسبق لخمسة لاعبين فقط التأهل لكأس العالم فى مباراة مصر والكونغو بالجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأخيرة للمونديال عن أفريقيا وهم: "محمد صلاح، محمود حسن ترزيجيه، رامى ربيعة، على جبر، ومحمد النني"

وجاءت قائمة كيروش فى المباراة المقبلة مع السنغال بالعاصمة داكار كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحى، وخط الدفاع: عمر كمال، ياسر إبراهيم، عمر جابر، على جبر، رامى ربيعة، محمود علاء، أيمن أشرف، فتوح، وخط الوسط: حمدى فتحي، دونجا، إمام عاشور، عمرو السولية، محمد النني، أفشة، وخط الهجوم: محمد صلاح، أحمد سيد زيزو، مصطفى محمد، مروان حمدي، عمر مرموش، تريزيجيه.

وكانت الاختيارات لمباراة الكونغو فى 2017، والتى راهن عليها المدير الفنى الأسبق هيكتور كوبر على النحو التالى: أحمد فتحى وشريف إكرامى وعبد الله السعيد وحسام عاشور وأحمد الشناوى وصالح جمعة وسعد سمير ورامى ربيعة وطارق حامد وعلى جبر ع وصام الحضرى وأحمد المحمدى ومحمد عبدالشافى وأحمد حجازى ومحمد الننى ومحمد صلاح، أحمد حسن كوكا، محمود عبد المنعم كهربا، عمرو جمال، محمود حسن تريزيجيه، كريم حافظ، رمضان صبحي، مصطفى فتحي، سام مرسي.