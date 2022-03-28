مصر تحصد 4 ميداليات فى بطولة أفريقيا لناشئى التنس

القاهرة - سامية سيد - حصد منتخب مصر لناشئى وناشئات التنس أربع ميداليات متنوعة فى البطولة الأفريقية التى أقيمت فى مصر. وحقق منتخب مصر الميدالية الذهبية فى منافسات زوجى الناشئات جودى طويلة وفرح أسعد، وفضية فردى ناشئات جودى طويلة، وبرونزية ناشئات فرح أسعد وناشئين ياسين وجيه.

كما حقق المنتخب ثلاثة مراكز أخرى وهى الخامس ناشئات رنا ياسر وناشئين إياد رضا والثامن ناشئين شريف النمرسي.

وفى الترتيب العام حقق منتخبنا المركز الثانى 690 نقطة وبفارق خمس نقاط فقط خلف المنتخب المغربى صاحب المركز الاول 695 نقطة بينما جاءت تونس فى المركز الثالث 420 نقطة.

ضم الجهاز الفنى للمنتخب كل من عماد شكرى ومحمد حسن ورنا ثروت و سامر علاء تحت قيادة المدير الفنى للاتحاد ضياء نبيل والخبير الفنى فرانك كوروا.

وعقب انتهاء المنافسات اقيمت مراسم توزيع الجوائز وختام البطولة بحضور كل من السكرتير العام لاتحاد التنس المهندس وليد سامى وعضو مجلس الادارة محمد إبراهيم وممثل الاتحاد الدولي للتنس امين مخلوف.