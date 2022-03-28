7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 28 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، منتخب مصر يخوض مرانه الوحيد والأخير بالسنغال اليوم قبل مواجهة الحسم، و الأهلي يفكر فى بيع آليو ديانج خلال الميركاتو الصيفى.

منتخب مصر يخوض مرانه الوحيد والأخير بالسنغال اليوم قبل مواجهة الحسم

يخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الاثنين، مرانه الوحيد والأخير باستاد ديامينياديو الأوليمبي استعدادا لمباراة الغد أمام السنغال فى إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

الأهلي يفكر فى بيع آليو ديانج خلال الميركاتو الصيفى

بدأ مسئولو النادى الأهلي التفكير فى بيع المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل استغلال مقابل البيع فى إنعاش الخزينة الحمراء.

الأهلي يقرر تحصين محمد عبد المنعم بـ"واقى الأنف" قبل مباراة الهلال السودانى

استقر الجهاز الطبى بالنادى الأهلى بقيادة أحمد أبو عبلة على تحصين محمد عبد المنعم مدافع المارد الأحمر بـ"واقى الأنف"، بعدما أجرى اللاعب جراحة كسر فى الأنف بأحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر فى مباراة السنغال بتصفيات مونديال 2022، حال الاستقرار على الدفع به.

تطورات عرض حمدى النقاز على مسئولى الزمالك للعودة من جديد

يسعى الظهير الأيمن التونسى حمدى النقاز الظهير للعودة للزمالك مع بداية الموسم المقبل، حيث تواصل اللاعب مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء طالبًا العودة إلى صفوف الفريق بالشروط التى سيتم تحديدها من قبل النادى، خاصة أن النقاز لا يلعب لأى نادٍ فى الوقت الحالي بعدما تم فسخ تعاقده مع أهلى جدة السعودى فى انتقالات يناير الماضى.

كهربا يثير خلافاً بين الأهلي وموسيماني بشأن عودته فى الصيف

تمثل عودة محمود كهربا، جناح الأهلي المحترف في صفوف هاتاي سبور التركي، بنهاية الموسم الجاري عقب انتهاء مدة الإعارة، أزمة داخل القلعة الحمراء، فى ظل تمسك لجنة التخطيط بعودة اللاعب، وترى أنه أحق بالفرصة من لاعبين آخرين فى صفوف الفريق الأحمر، بينما يتحفظ بيتسو موسيماني المدير الفني على عودة اللاعب فى الصيف المقبل، ويرى أنه من الأفضل تسويقه.

فيريرا للاعبى الزمالك: مواجهة ساجرادا فرصة لاستعادة الهيبة الأفريقية

تحدث البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مع لاعبى فريقه حول أعمية مواجهتى ساجرادا الأنجولى المقرر لها الجمعة المقبل، فى آخر جولات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى ودعها الفارس الأبيض.

الإسماعيلي يكشف أزمة اعتراض لاعبيه على تأخر صرف مستحقاتهم المالية

أعرب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيي الكومي، عن استيائه من تصرف عدد من لاعبي الفريق الأول وافتعالهم أزمة في الوقت الحالي رغم محاولات مجلس الإدارة تهيئة الأجواء للاعبين للابتعاد عن مؤخرة ترتيب جدول الدورى العام.