شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يحصل على راحة من تدريب الزمالك.. وتكثيف المران البدنى للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على راحة من تدريب اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبور جيلة بمقر النادي.

وقرر الجهاز الفني للفريق، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وضع برنامج تأهيلي خاص للونش قبل عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية لتجهيزه بالشكل الأمثل.

وكان اللاعب عاد من صفوف المنتخب بعد خوض مباراة السنغال فى ذهاب الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة للمونديال، بعد تأكد غيابه عن لقاء العودة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا للقاء ساجرادا الأنجولي، المقرر له الجمعة المقبل باستاد القاهرة فى الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.