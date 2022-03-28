شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. تأهيل كوكا وصلاح محسن واجتماع موسيمانى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك جانب من المران الذى أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعداد لمباراة الهلال السوداني، فى ختام دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

اجتماع مطول



وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مطولًا مع اللاعبين، تحدث فيه عن أهمية المرحلة المقبلة، التي تشهد عدة استحقاقات مهمة، وعلى رأسها مباراة الهلال السوداني.

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي فقرة تدريبات بدنية قوية بدون كرة لمدة 45 دقيقة، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

تقسيمة قوية

وفي ختام مران الأهلي خاض اللاعبون تقسيمة قوية بعدما قام الجهاز الفني بتقسيمهم إلى ثلاثة فرق، وحرص بيتسو موسيماني على توجيه العديد من التعليمات الفنية الدفاعية والهجومية خلال التقسيمة.

وكان الأهلي قد استأنف تدريباته مساء أمس الأحد بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 8 أيام، بعد خوض مباراة المريخ السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريباته بدون اللاعبين الدوليين المنضمين إلى المنتخبات الوطنية في الأجندة الدولية ‏الجارية، التي تخوض خلالها بعض المنتخبات الجولة الأخيرة والحاسمة للتأهل إلى بطولة كأس العالم ‏‏2022 في قطر.‏

صلاح محسن



وبدأ صلاح محسن مهاجم الفريق المرحلة الأخيرة من التأهيل البدني، وذلك استعدادًا لعودته للتدريبات الجماعية من جديد.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن الأشعة التي أجراها اللاعب جاءت مطمئنة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعب بدأ تنفيذ الجزء الأخير من برنامج التأهيل الذي يستهدف إعداده بدنيًّا قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.