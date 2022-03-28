شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال المصيرية فى تصفيات كأس العالم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجدد المواجهة بين منتخبى مصر والسنغال فى الدور الحاسم والفاصل من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، فى السابعة مساء غد الثلاثاء بعدما حسم منتخب مصر الجولة الأولى أمام نظيره السنغالي فى ذهاب الدور الفاصل بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وفاز "الفراعنة" بهدف دون رد سجله المدافع السنغالي آليو سيس بالخطأ فى مرماه بعد مرور 4 دقائق فقط، ونلقى الضوء فى السطور التالية على استعدادات الفراعنة للمباراة المرتقبة..

س: كيف يستعد منتخب مصر لمواجهة السنغال؟

ج: يخوض منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش، اليوم الاثنين، مرانه الوحيد والأخير باستاد ديامينياديو الأوليمبي استعدادا لمباراة الغد أمام السنغال فى إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

س: ما هو موعد مباراة مصر والسنغال العودة فى تصفيات كأس العالم 2022؟

ج: تنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، باستاد ديامنياديو الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار.

س: ما هى القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022؟

ج: ستكون القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال هما ON TIME SPORTS 1 و ON TIME SPORTS 2 ، أون تايم سبورتس 1، وأون تايم سبورتس 2

س: وما هى سيناريوهات تأهل مصر لكأس العالم؟

ج: يسعى "الفراعنة" لرد الاعتبار من السنغال بعد الخسارة أمام "أسود التيرانجا" بركلات الترجيح فى نهائي كأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وبعد الفوز فى لقاء الذهاب أصبح منتخب مصر أمام عدة سيناريوهات لحسم بطاقة التأهل للمونديال، لتبقى الفرصة الأولى بفوز منتخب مصر بأى نتيجة خلال مباراة الإياب أمام السنغال يضمن بطاقة التأهل لكأس العالم للفراعنة.

وكذلك التعادل فى لقاء الإياب يضمن للمنتخب المصرى بطاقة التأهل بفضل مجموع نتيجة المباراتين، كما أن خسارة منتخب مصر بفارق هدف بشرط التسجيل تمنح الفراعنة بطاقة التأهل لكأس العالم، بفضل قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين فى حال تعادل النتيجة.

وفى حال فوز المنتخب السنغالى بهدف نظيف، يلجأ المنتخبان لركلات الترجيح، وهو سيناريو رابع يضمن للمنتخب المصرى حسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، عبر التفوق فى ركلات الترجيح.

س: ماذا عن مشوار الفراعنة فى تصفيات المونديال؟

ج: المنتخب المصرى تأهل عن مجموعته بعد تصدر ترتيبها برصيد 14 نقطة ، وتنافس المنتخب المصرى فى مجموعة تضم معه منتخبات ليبيا والجابون وأنجولا، ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز على ليبيا ذهابًا إيابًا، والفوز على الجابون في القاهرة والتعادل خارج ملعبه، كذلك الفوز على أنجولا بالقاهرة والتعادل في لواندا، ولم يتعرض المنتخب المصري لأي خسارة خلال مشواره في تصفيات كأس العالم 2022 فى 6 مباريات خاضها بالمجموعة كما تفوق فى جولة الذهاب أمام السنغال بهدف دون رد.

س: ماذا قدم كيروش مع الفراعنة قبل المباراة الحاسمة أمام السنغال ؟

ج: تولى البرتغالي كارلوس كيروش، الولاية الفنية لمنتخب مصر الأول في الثامن من سبتمبر من العام الماضي 2021 خلفًا لحسام البدري ، كيروش قاد منتخب أحفاد الفراعنة في 19 مباراة ،ونجح كيروش في التفوق وقيادة المنتخب المصري للانتصار خلال 13 مناسبة منهم انتصارين عبر ركلات الجزاء الترجيحية، أما عن الخسارة فتجرعها المنتخب المصري تحت قيادة البرتغالي في 4 مباريات منهم مباراتين بركلات الترجيح أيضًا، وحسمت نتيجة التعادل مباراتين لمصر في ولاية البرتغالي كيروش.