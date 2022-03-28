أليو سيسيه: الوقت عدونا الأول ضد مصر.. ولست مضطرًا لزيادة مهاجمينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، على قدرة منتخب بلاده في التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر على حساب منتخب مصر.

ويلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي، مساء الثلاثاء، في إياب التصفيات الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

وقال سيسيه في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "بخلاف عبدو ديالو الذي خرج مصابا في مباراة الذهاب باقي اللاعبون جاهزون، شاهدنا المباراة السابقة ونحن جاهزون للمواجهة المقبلة".

وأضاف:" يجب أن نكون أفضل في الشق الهجومي، وهدفنا هو تسجيل الأهداف أمام منتخب مصر، حتى لو كان هدف واحد على الأقل".

وتابع: "لدينا الفرصة لكتابة التاريخ في هذا الاستاد الجديد، وليست مضطرا للدفع بمزيد من المهاجمين لتسجيل أهداف".

وأكمل: "يجب أن يكون منتخب السنغال إيجابي أمام المرمى والدخول إلى المباراة بقوة منذ البداية، والوقت سيكون عدونا الأول لكن يجب ألا نتسرع أمام منتخب مصر".

وأتم: "لا نحتاج لتحفيز هؤلاء اللاعبين خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالتأهل لكأس العالم، فهذا الدافع بالتأكيد لديهم، ونحن منطقيون في قدرتنا على التأهل إلى كأس العالم، وإن شاء الله أعتقد أننا سنتأهل".

جدير بالذكر أن منتخب مصر حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف على السنغال في استاد القاهرة.