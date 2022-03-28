كيروش: عندما أشعر أنني لن أفوز سأرحل.. السنغال تعرف سحرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد كارلوس كيروش المدير لفني لمنتخب مصر، أن فريقه قادر على تجاوز السنغال والتأهل إلى كأس العالم 2022، عن طريق تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة التي ستقام غدًا، الثلاثاء، في إياب الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا.

وأشار كيروش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، الإثنين، إلى أن المنتخب المصري لا يحدد طريقة لعبه في المباريات بناء على خصومه.

وقال كيروش: "أعتذر لكم لأننا تأخرنا على موعد المؤتمر الصحفي لكن الخطأ ليس منا بل من مسؤولي الاتحاد السنغالي".

وأضاف: "نحن في أقصى حالات الاستعداد للمواجهة، سنفعل كل ما وسعنا من أجل إسعاد جماهيرنا والتأهل إلى كأس العالم".

وأكمل: "حاولنا أن ننهي استعدادنا للمباراة في القاهرة، ليس لدينا أي مشكلة في موعد وصولنا إلى السنغال، نحن في أتم الاستعداد للقاء وليس لدينا أي مشكلة".

وأردف: "نحدد طريقة لعبنا بناء على فريقنا وليس لأننا نواجه السنغال، لدينا فريق به الكثير من اللاعبين المميزين، أثق تمامًا في أننا سنؤدي مباراة جيدة".

وأوضح: "نحن لا نفكر في أننا نلاعب السنغال أو الكاميرون أو كوت ديفوار، نحن نلعب ضد أنفسنا، في هذه المباراة نحن سنلعب أمام أنفسنا، لعبنا جيدًا في اللقاء الماضي وفي لقاء الغد نريد أن نكون أفضل".

وبسؤاله عن شعوره تجاه نتيجة مواجهة الغد، فقال كيروش: "اليوم الذي أشعر فيه أنني لن استطيع الفوز في مباراة سأتقدم باستقالتي فورًا، طوال مسيرتي لم أرّ فريق يلعب وحده في الملعب ومنافسه غائب".

وأضاف: "نحن نعلم جيدًا، وكذلك السنغال تعرف ذلك، أنه عندما نستحوذ على الكرة فإن لاعبينا الموهوبين قادرين على خلق السحر داخل الملعب، لم أقل معجزة بل أقول سحر، المعجزات أتركها لله".

وأردف: "نحن لا نفوز بالمباريات بالسحر، نحن نفوز بمجهود لاعبينا، الشيء الأهم بالنسبة لنا غدًا أننا نلعب جيدًا داخل الملعب، آمل أن تكون هناك كرة قدم جيدة داخل الملعب من الفريقين".

واختتم: "أنا مقتنع تمامًا أن طرفي نهائي كأس أفريقيا يجب أن يتأهلا إلى كأس العالم، ولكن في النهاية آمل أن يفوز فريقي وأن تكون مصر في كأس العالم".