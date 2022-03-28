أبو جبل: كان يجب أن يكون لنا رد قوي على السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب محمد أبو جبل، حارس مرمى منتخب مصر، عن رغبة الفريق في الثأر من السنغال بعد خسارة لقب أمم إفريقيا من خلال حسم التأهل إلى كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي غدا الثلاثاء في إياب الدور الفاصل لنهائيات كأس العالم بعد الفوز في لقاء الذهاب بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي بالقاهرة.

وقال أبو جبل، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "نواجه في تصفيات كأس العالم نفس الفريق الذي واجهناه في المبارة النهائية لأمم أفريقيا وخسرنا أمامه، لكنها كانت درسا مهما لنا".

وأضاف: "كنا نرغب في أن يكون لنا رد قوي على السنغال وهو ما حدث بالفعل في مباراة الذهاب بمصر".

وأتم "جابسكي" قائلا: المباراة الفاصلة ستكون صعبة على الفريقين ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا لحسم الصعود لكأس العالم حتى نثبت للجميع أننا كنا الأحق بالتتويج بأمم أفريقيا".