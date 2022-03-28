تقرير: إدارة ليفربول تثق في تنازل محمد صلاح وتوقيع عقد جديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أفادت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الإثنين، بأن إدارة ليفربول تعتقد أن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق، سيتنازل عن مطالبه المالية.



وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد، وحال عدم التوصل لاتفاق بشأن التجديد، فإن إدارة ليفربول قد تبيع اللاعب الصيف المقبل؛ لتجنب رحيله مجانا في صيف 2023.

ونقل موقع ”فوتبول إنسايدر“ عن مصدر مقرب من ليفربول، قوله إن إدارة ليفربول تعتقد أن محمد صلاح سيتخلى في النهاية عن مطالبه وسيوقع صفقة جديدة ”ضخمة“.

وأوضح الموقع أن صلاح، الذي سيكمل 30 عاما في يونيو المقبل، يريد 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا للبقاء في آنفيلد، في الوقت الذي ترفض إدارة الريدز تلبية طلبات اللاعب، في ظل تقدمه في العمر.