الامارات | مرتضي منصور يطرد سيدة من نادي الزمالك بسبب لون شعرها الأحمر.. "فيديو"

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يطرد سيدة من نادي الزمالك بسبب لون شعرها الأحمر.. "فيديو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت سيدة مصرية إن رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضي منصور، طردها من النادي وسحب كارنيه العضوية الخاص بها، رداً على قيامها بصبغ شعرها باللون الأحمر.

ونشرت السيدة المصرية فيديو مصور دعت فيه كلا من رئيس الجمهورية ووزير العدل والنائب العام التدخل لحمايتها مما أسمته حالة التنمر التي تعرضت لها من قبل رئيس نادي الزمالك.

وقالت في فيديو مصور: "رئيس الزمالك أوعز أفراد الأمن في النادي بسحب الكارنيه الخاص بي، وحينما تدخل زوجي لدى المستشار مرتضي منصور طالبه بتطليقي"!

وأضافت "رئيس الزمالك خير زوجي بين ثلاثة أشياء أما أن يُطلقني أو ازيل الصبغة الحمراء من على شعري أو سيستمر ايقافنا عن دخول النادي".

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