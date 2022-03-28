هادي خشبة لمصراوي: علي جبر الأنسب أمام السنغال.. ويجب استغلال المرتدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

طالب هادي خشبة مدافع منتخب مصر والأهلي الأسبق، لاعبو الفراعنة بالتركيز الشديد أمام السنغال، مشددًا على أهمية استغلال الهجمات المرتدة في الثلث الهجومي لتسجيل هدف وزيادة الضغط النفسي علي أسود التيرانجا.

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء في المباراة التي ستقام في داكار، بإياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال خشبة في تصريحات خاصة لمصراوي: يجب أن يكون هناك تنظيم دفاعي ولا نهدر أي فرصة من الكرات المرتدة التي ستتاح لنا لأن المنتخب السنغالي سيضغط بقوة من اللحظة الأولي في المباراة ويجب استغلال سرعات محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه لهز شباك الخصم".

وأضاف:" ما فعله الجمهور السنغالي مع لاعبو المنتخب فور وصول البعثة لن يؤثر خاصة وأنه لدينا لاعبون محترفون ولديهم خبرات وهو أيضا أمر متوقع في دول أفريقيا،وعلي لاعبينا التركيز فقط في تعليمات كيروش وعدم الإلتفات لإستفزازات الجمهور في المدرجات والحكم أيضا".

وتابع خشبة تصريحاته: "من رأيي أن علي جبر هو الأنسب للعب بجوار ياسر إبراهيم لأنه يجيد التعامل مع الكرات الهوائية العالية عكس أيمن أشرف، كما أن عمر جابر مناسب لقيادة الجبهة اليمني بعدما أجاد في المباراة الأولي وهو لاعب صاحب خبرات ولديه ثبات انفعالي جيد".

واختتم تصريحاته:" علينا أن نقلل من الأخطاء غدا أمام المنتخب السنغالي ونتعامل بحنكة مع المباراة حتي لا نسمح للخصم من الوصول إلي شباك محمد الشناوي".

وكان المنتخب المصري حقق الفوز على نظيره السنغالي، بهدف دون رد، لينتظر الجميع المباراة النهائية لحسم المتأهل لكأس العالم.