الطريق للمونديال.. زكي عبد الفتاح لمصراوي: الحظ حالفنا.. وكيروش دفاعي من 40 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

تمنى زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، التوفيق للفراعنة في مواجهة السنغال القادمة وحسم التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في التاريخ.

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره السنغالي غدًا الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء في المباراة التي ستقام في داكار، بإياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وقال عبد الفتاح في تصريحات خاصة لمصراوي: "المنتخب وقع في أخطاء كثيرة في مباراة الذهاب منها عدم دقة التمريرات، بالإضافة إلى ابتعاد الخطوط عن بعضها، وعدم القدرة على الاحتفاظ بالكرة، بسبب الضغط العالي من لاعبي منتخب السنغال، وأعتقد أن الجهاز الفني قادر على معالجة هذه الأخطاء، للظهور بشكل مميز في داكار، والتحكم في إيقاع المباراة على عكس ما حدث في القاهرة".

وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب الأسبق: "كيروش مدرب منذ أكثر من 40 عامًا وطريقته واحدة وهي الدفاع، ولن يستطع أحد تغيير فكره في أيام، هو يعتمد على الدفاع المنظم في كل الفرق والمنتخبات التي تولى تدريبها، وغلق المساحات على المنافس، والاعتماد على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، وأعتقد أن خطته لن تتغير في السنغال، وأتمنى أن يكون التوفيق حليفنا كما حصل في مباراة الذهاب".

وعن تشكيله المتوقع لمنتخب مصر كشف عبد الفتاح: "هناك ثوابت مثل وجود محمد الشناوي في حراسة المرمى وأحمد فتوح في الجهة اليسرى، وأعتقد الدفع بعمر كمال بدلًا من عمر جابر أفضل للتأمين الدفاعي، ولكن لا أعلم من سيكون ثنائي قلب الدفاع، هل سيكون من الثلاثي ياسر إبراهيم وأيمن أشرف أو محمود علاء، أم الدفع بالثنائي الجديد علي جبر أو رامي ربيعة، ولكن في كل الأحوال أتمنى التوفيق لمنتخبنا".

واختتم زكي عبد الفتاح تصريحاته قائلًا: "مباراة خارج التوقعات، ممكن أن نسجل هدفًا مبكرًا يصعب الأمور على السنغال، كرة واحدة ستشكل الفارق في المباراة، ولكن الأهم أن نحافظ على شباكنا نظيفة وأن لا نساعدهم في دخول المباراة والسيطرة على الكرة، وأتمنى أن التوفيق يكون في صالحنا ونسحم تأهلنا لنهائيات كأس العالم".

وكان المنتخب المصري حقق الفوز على نظيره السنغالي، بهدف دون رد، لينتظر الجميع المباراة النهائية لحسم المتأهل لكأس العالم.