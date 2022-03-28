في بيان رسمي.. لاعبو الإسماعيلي: تلقينا وعوداً كاذبة.. ولدينا مستحقات متأخرة منذ شهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

أصدر لاعبو النادي الإسماعيلي، بياناً رسمياً، في ظل الأزمة التي يعاني منها اللاعبين بسبب المستحقات مع إدارة الفريق.

وكان مصدر أكد لمصراوي، أن لاعبو الفريق الأصفر رفضوا خوض مران اليوم، وقاموا بعقد جلسة مع مسئولي النادي لمناقشة أزمة صرف المستحقات المالية.

وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، أعرب عن استيائه من تصرف اللاعبين وافتعالهم أزمة في الوقت الحالي رغم محاولات مجلس الإدارة تهيئة الأجواء للاعبين للابتعاد عن مؤخرة ترتيب جدول الدورى العام.

وقال بيان لاعبي الإسماعيلي: "إحتراما لمشاعر الجماهير وتوضيحا لما يحدث داخل نادي الإسماعيلي نود ان نؤكد أن لدينا مستحقات متأخرة منذ شهور ومع ذلك التزمنا الصمت تقديراً منا لصعوبة موقف الاسماعيلى ونتائجه فى الدوري وتلقينا وعود كثيرة بصرف جزء من المستحقات ولكن لم يحدث ومع ذلك فضلنا الصمت احتراماً لمشاعر الجماهير ولحين تحسن النتائج".

وأضاف البيان: "وبعد تعثر معظم اللاعبين فى سداد الديون المستحقه عليهم وتعرض بعضهم لإحتمالية الحبس بسبب إيصالات امانة و حصول بعض اللاعبين على شيكات بدون رصيد وعدم حصول بعض اللاعبين الذين تم التعاقد معهم فى يناير على مقدمات عقودهم وعدم حصول اللاعبين المصابين على بدل علاجهم وطرد بعض اللاعبين المغتربين من السكن بسبب تاخر دفع الإيجار لشهور متتالية وعدم حصول اللاعبين على المكافأت المتفق عليها".

وتابع: "بجانب أننا نحضر المباريات بلبس غير مميز ولا ينم عن كوننا فريق كبير بل ويذهب اللاعبين بملابس مختلفة مما يعرض اللاعبين لاحراج كبير امام الجميع ولأن هذا مصدر الرزق الذى يتم من خلاله الصرف على اهالينا وبيوتنا اصبحت مشكلة جماعية تهدد استقرار الفريق وتشتت ذهن اللاعبين فى هذه المرحلة الصعبة".

وواصل بيان لاعبي الإسماعيلي: "فلم يبقى لدينا حل بعد وعود كاذبة وتهرب متكرر من المسئولين لحل المشاكل من أجل مزيد من الاستقرار فى هذه المرحلة وجب علينا التوضيح ما يحدث تجنبا لأى اجتهادات ليست لها اساس من الصحة".

واختتم البيان: "ويؤكد اللاعبون تقديرهم واحترامهم للجهاز الفني الذى أحتوى الأزمة اكثر مرة ولكن دون تحرك من المسئولين لحل المشاكل".