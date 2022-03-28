أزمة في الإسماعيلي.. إضراب اللاعبين وجلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر- شريف عادل

رفض لاعبو الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، خوض تدريبات اليوم الاثنين، بسبب أزمة المستحقات.

وقام عدد من لاعبي الإسماعيلي أمس الأحد بنشر صور على حساباتهم الشخصية عبر موقع "انستجرام" يطالبون مجلس الإدارة بالحصول على مستحقاتهم.

وأعرب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيي الكومي، عن استيائه من تصرف اللاعبين وافتعالهم أزمة في الوقت الحالي رغم محاولات مجلس الإدارة تهيئة الأجواء للاعبين للابتعاد عن مؤخرة ترتيب جدول الدورى العام.. طالع بيان الإسماعيلي الرسمي

وأكد مصدر ليلا كورة أن لاعبو الفريق الأصفر رفضوا خوض مران اليوم، وقاموا بعقد جلسة مع مسئولي النادي لمناقشة أزمة صرف المستحقات المالية.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة النادي سيعقد جلسة عاجلة لمناقشة تطورات الأوضاع في الفريق الأول.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط من 13 جولة.