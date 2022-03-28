لشغب أنصاره.. الكاف يحرم الترجي من جماهيره مباراتين وغرامة مالية 20 ألف دولار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

عاقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الإثنين، الترجي بطل تونس بخوض مباراتين دون جماهير وتغريمه 20 ألف دولار؛ بسبب شغب أنصاره في مباراته أمام غريمه المحلي النجم الساحلي بدوري أبطال أفريقيا.



وقال الكاف في بيان، إن لجنة الانضباط ”قررت معاقبة الترجي بخوض المباراتين المقبلتين على أرضه خلف أبواب مغلقة بسبب الأعمال غير المقبولة لمشجعيه“.

وسيخوض الترجي مباراتيه ضد شباب بلوزداد الجزائري بالجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات، ومواجهة دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا دون جمهور.

وكان الترجي ضمن بالفعل التأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

واتهم الاتحاد الأفريقي جماهير الترجي بسوء السلوك بسبب إلقاء مقذوفات على أرض الملعب في مباراتيه ضد غريمه النجم الساحلي بالجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا يومي 26 فبراير شباط الماضي و12 مارس آذار الجاري.

وأوضح الاتحاد الأفريقي، أن الترجي تلقى سابقا عقوبة مع إيقاف التنفيذ لارتكاب مشجعيه تصرفات مماثلة أمام الأهلي المصري في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال.

كما عاقبت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي النجم الساحلي بخوض مباراة دون جمهور وغرامة مالية 10 آلاف دولار؛ بسبب شغب جماهيره في مباراتيه ضد الترجي.

وسيخوض النجم الساحلي، الذي ودع بالفعل دوري أبطال أفريقيا، مباراته ضد جوانينج جلاكسي بالجولة الختامية من دور المجموعات دون حضور مشجعين.

وعاقب الكاف أيضا الصفاقسي بغرامة مالية 16 ألف دولار؛ بسبب إلقاء مشجعيه مقذوفات على أرض الملعب في مباراة الفريق أمام بيراميدز المصري بدور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي.

وودع الصفاقسي، المتوج باللقب ثلاث مرات سابقا، كأس الاتحاد الأفريقي.