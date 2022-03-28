تقارير: لويس إنريكي مرشح لتدريب مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

كشفت تقارير إخبارية إنجليزية أن مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، لويس إنريكي، دخل زمرة الترشيحات لقيادة نادي مانشستر يونايتد، الذي يبحث عن مدرب جديد له للموسم المقبل.



وكشفت صحيفة ديلي ميل أن اسم إنريكي مطروح على طاولة اليونايتد، رغم صعوبة قبوله المهمة في ظل استعداده لخوض مونديال قطر مع إسبانيا نهاية العام.

وأوضحت أن مسؤولي الأولد ترافورد يبدون ترحابهم بعرض المهمة على إنريكي، بعد أن أمضى ثلاث سنوات في تدريب برشلونة، وفاز بلقبين في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

يقول ”المطلعون“ وفقًا للصحيفة، إن إنريكي البالغ من العمر 51 عامًا لديه العديد من المعجبين في إدارة ”أولد ترافورد“ خاصة وأنه لن يكلف خزينة النادي الكثير من الأموال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العقبة الوحيدة تتمثل في ارتباط إنريكي بكأس العالم مع إسبانيا في قطر، والتي ستنطلق في شهر ديسمبر المقبل، ما يعطل مهمته مع اليونايتد في الموسم الجديد.

وتبرز العديد من الأسماء لقيادة يونايتد خلفا للألماني رالف رانجنيك، أبرزها الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب بي إس جي، والهولندي إريك تين هاغ، مدرب أياكس أمستردام.

تجدر الإشارة إلى أن رانجنيك، المدرب الحالي لمانشستر يونايتد تولي المهمة عقب إقالة النرويجي أولي غونار سولشاير، بسبب سوء النتائج.