لهذه الأسباب .. مرتضى منصور يرفض عودة حمدي النقاز للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - واصل نادي الزمالك رفضه وبشدة عودة التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق، الذي تم التعاقد معه في بداية الموسم الحالي، وفشل النادي في قيده بسبب عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم- فيفا.

ويرفض رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، عودة حمدي النقاز مرة أخرى، في ظل هروبه من قبل، أثناء تولي مرتضى رئاسة النادي؛ بحجة عدم الحصول على مستحقاته، ورفع شكوى ضد النادي.

والسبب الآخر؛ هو خروج محامي حمدي النقاز، أنيس بن ميم، في تصريحات سابقة، والتحدث بشكل غير لائق على رئيس نادي الزمالك، وأنه لم يسدد مستحقات حمدي النقاز، في القضية التي ربحها الزمالك في النهاية، وحصل على حكم لصالحه.

جدير بالذكر أن نادي أهلي جدة السعودي أعلن مؤخرا تعاقده مع اللاعب التونسي، عقب التعاقد مع الزمالك بـ 6 أشهر فقط؛ بعدما وقع معه مع بداية الموسم لمدة موسم وحيد، عقب فشل قيده مع الزمالك.

وكان حمدي النقاز عاد لصفوف فريق الزمالك مرة أخرى مع بداية الموسم الحالي، ووقع على العقود لمدة ثلاثة مواسم، ولكن لم يتمكن الأبيض من قيده، في ظل عقوبة الاتحاد الدولي بوقف قيد النادي لمدة فترتين، ليرحل إلى صفوف الفريق السعودي لمدة موسم على أن يعود ويستكمل عقده مع الأبيض مع بداية الموسم المقبل.