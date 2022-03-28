لماذا رفض كيروش سفر الونش إلى السنغال .. شوبير يكشف السبب

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي أحمد شوبير، أسباب عدم سفر، محمود حمدي الونش مع المنتخب الوطني، إلى السنغال؛ استعدادا لمواجهة أسود التيرانجا، في إياب المباراة الفاصلة المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وتأكد إيقاف محمود الونش، عن المشاركة مع المنتخب الوطني أمام السنغال، بسبب تراكم الإنذارات، عقب الحصول على الإنذار في مواجهة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة يوم الجمعة الماضي.

وقال أحمد شوبير خلال تصريحات إذاعية: لم يصدر أي شيء من المدير الفني بسفر اللاعب مع المنتخب، وكيروش كان ينتظر تأكيدات بإيقاف محمود الونش بسبب تراكم الإنذارات، من أجل استبعاده من الرحلة.

وأضاف «شوبير»: كيروش اتخذ قرارا أمس بعدم سفر الونش، وقال أنا مش عاوزها تبقى رحلة، علما أن البعثة لم تسافر وحدها إلى السنغال، ولكن مع قلب كل مصري، وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين ومسؤولي اتحاد الكرة.

كيروش معلم

وأوضح نجم الأهلي السابق: جميع مسئولي اتحاد الكرة سافروا إلى السنغال، باستثناء عامر حسين، عضو مجلس الجبلاية، الذي اعتذر لظروف خاصة، والأهم حاليا هو الدعم، من الجميع، فهناك خطوة واحدة فقط تفصلنا عن المونديال.

واختتم تصريحاته: لا بد وأن أشيد بمستر كيروش، قد تختلف معه فنيا، لكنه مدرب معلم وناجح؛ من خلال تحفيز اللاعبين والجماهير بالرسائل التي يطلقها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.