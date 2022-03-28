معلومات جديدة عن مباريات العرب في تصفيات كأس العالم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

تتجه الأنظار صوب قارة أفريقيا، مساء يوم الثلاثاء، لمتابعة المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.



ويسدل الستار على التصفيات الأفريقية بجولة الإياب من الدور الفاصل، حيث تقام 5 مباريات نارية ومرتقبة، بينها 4 أحد طرفيها منتخب عربي.

في البداية، يلتقي منتخب مصر مع مضيفه منتخب السنغال، في مدينة داكار، بعد أن حسم "الفراعنة" مباراة الذهاب في القاهرة بفوز صعب 1-0.

موعد مباراة مصر والسنغال هو السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والقنوات الناقلة لها هي أون تايم سبورتس المتاحة مجانا عبر القمر الصناعي نايل سات.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز أو التعادل بأي نتيجة، لضمان العبور إلى كأس العالم، ويكفيه أيضا الخسارة بفارق هدف بشرط التسجيل (2-1 أو 3-2 مثلا) لاقتناص بطاقة التأهل مستفيدا من قاعدة الهدف الاعتباري.

وبعد مباراة مصر والسنغال، تنطلق 3 مباريات تحمل معها آمال العرب أيضا في التأهل، حيث يلتقي المنتخب التونسي مع مالي، والمغرب ضد الكونغو الديمقراطية، والجزائر مع الكاميرون.

موعد مباراة تونس ومالي هو العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والقنوات الناقلة لها هي الوطنية التونسية المفتوحة على قمر نايل سات.

المنتخب التونسي وضع قدما في كأس العالم، بعد فوزه خارج الديار الجمعة الماضية بهدف دون رد، ويحتاج الفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان العبور إلى المونديال.

أما موعد مباراة الجزائر والكاميرون هو العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة أيضا، والقنوات الناقلة لها هي الأولى الجزائرية المتاحة كذلك على النايل سات بالمجان.

ويكفي "الخضر" الفوز أو التعادل أيضا لاقتناص بطاقة التأهل إلى كأس العالم، بعد الانتصار الثمين خارج الملعب بهدف دون رد.

وتقام مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في نفس الموعد أيضا، وتنطلق في العاشرة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتبث على القناة الأولى المغربية والقناة الرياضية عبر قمر نايل سات.

وتعادل منتخب المغرب ضد الكونغو الديمقراطية ذهابا 1-1، ويحتاج للفوز بأي نتيجة أو التعادل سلبيا في الإياب لضمان التأهل.