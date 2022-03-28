تعرف على عد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يختتم المنتخب السعودي مبارياته في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 بمواجهة أستراليا.



وكان المنتخب السعودي نجح في حجز مقعدة رسميا في نهائيات كأس العالم 2022 باحتلاله المركز الثاني في المجموعة برصيد 20 نقطة خلف اليابان بنقطة، وبفارق 5 نقاط أمام أستراليا الثالثة قبل جولة واحدة من النهاية.

يستضيف المنتخب السعودي نظيره الأسترالي في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم 2022، مساء الثلاثاء 29 مارس/ آذار الحالي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.

هناك 3 قنوات ناقلة لتصفيات كأس العالم 2022 آسيا، ستجد مباراة السعودية وأستراليا عبر شاشتها.

من داخل المملكة، يمكنك المشاهدة على قنوات ssc، التي ستجدها فضائيًا على عرب سات وعبر الإنترنت على "شاهد"، وفي الإمارات هناك قنوات أبوظبي الرياضية آسيا.

وفي باقي الدول العربية، هناك قناة beIN SPORTS ASIA، وهي إحدى قنوات الباقة الجديدة للشبكة الرياضية المخصصة لإذاعة التصفيات.

جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

منتخب اليابان - 21 نقطة

منتخب السعودية - 20 نقطة

منتخب أستراليا - 15 نقطة

منتخب عمان - 11 نقطة

منتخب الصين - 6 نقاط

منتخب فيتنام - 3 نقاط