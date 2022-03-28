وسط أجواء مشحونة.. الجماهير السنغالية تتعدى على بعثة منتخب مصر بالسباب في داكار «فيديو»

الشارقة - اميمة ياسر - - شريف الجنيدي

وصلت بعثة المنتخب المصري إلى مطار "بليز دياجني" بالعاصمة السنغالية "داكار"، مساء أمس الاحد، استعداداً للمواجهة الحاسمة في إياب الجولة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "ٌطر 2022".

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى مطار داكار بعد رحلة سفر امتدت إلى 8 ساعات تقريباً.

وكانت الجماهير السنغالية في استقبال البعثة المصرية، حيث وجهت السباب لعدد من اللاعبين، أبرزهم نجم ليفربول وقائد المنتخب المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للحظة وصول بعثة المنتخب المصري إلى مطار "بليز دياجني" بالعاصمة داكار وسط حراسة مشددة من قوات الأمن.

وأظهرت الفيديوهات توجه لاعبي المنتخب إلى الحافلة التي ستقلهم إلى فندق الإقامة، وسط صيحات استهجان من قبل الجماهير السنغالية، موجهة السباب للاعبين المصريين، خاصة محمد صلاح، بألفاظ نابية.

ولم يلتفت صلاح ورفاقه في المنتخب لهجوم الجماهير، والتي كانت متواجدة خلف الحواجز داخل المطار.

وكان المنتخب الوطني قد حقق فوزاً صعباً على نظيره السنغالي بهدف نظيف فى ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر 2022، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي على ستاد القاهرة الدولي.

وستقام مباراة الإياب غداً الثلاثاء على الملعب الأولمبى الجديد بمدينة ديامينياتو، وستنطلق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المصري، بقيادة محمد صلاح، للتأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخ مصر والثانية على التوالي للفراعنة بعد مونديال 2018 في روسيا.

يشار إلى أن قرعة كأس العالم "قطر 2022" ستقام في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة المقبل بعد تحديد أغلب المنتخبات المتأهلة عن كل القارات.