"اعتماد عقد موسيماني ومهمة لغالي".. الخليج 365 يكشف ملامح جدول أعمال اجتماع مجلس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الحكيم طه:

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعاً هاماً في الخامسة مساء اليوم الاثنين بمقر النادي في مدينة نصر برئاسة محمود الخطيب لافتتاح ملاعب البادل واعتماد العقد الجديد لبيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم.

وعلم مراسل الخليج 365 أن مجلس إدارة الأهلي اعتاد علي عقد اجتماعاته في جميع مقراته وفروعه دون استثناء أو تمييز، ولكن في تلك المرة تم تحديد مقر مدينة نصر بسبب أن محمود الخطيب رئيس النادي ومجلسه سيقومون في الرابعة عصراً بافتتاح ملاعب البادل.

وأضاف المصدر: "رغم أن جدول أعمال مجلس إدارة الأهلي مزدحم ببنود عديدة تحتاج إلي الحسم لكن الأغلب أن الاجتماع سيتم تمديده إلي الأسبوع المقبل نظراً لضيق الوقت وارتباط محمود الخطيب وباقي الأعضاء بحضور عزاء الفقية القانوني رجائي عطية نقيب المحاميين ".

ويتضمن جدول أعمال مجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم العديد من البنود أهمها اعتماد العقد الجديد للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، والذي تم تجديده لموسمين لينتهي في يونيو 2024 ، بجانب الموافقة علي سفر وفد يضم حسام غالي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات، لدراسة عمل اتفاقيات مع بعض الأندية الأوروبية على تبادل الخبرات ومتابعة اللاعبين المعارين هناك بالتنسيق مع شركة الكرة.

وأوضح المصدر: "ملف التجديد للمديرين علي رأس بنود اجتماع جلسة اليوم خاصة وأن عقودهم انتهت في ديسمبر الماضي وتم التجديد لهم لمدة شهرين فقط، وهناك اتجاه لإجراء تغييرات إدارية خاصة في المقرات والفروع وإمكانية تعيين مديراً لفرع التجمع الخامس ، وهناك اتجاه لإجراء تغييرات في إدارة النشاط الرياضي".

وأضاف: "ينتظر أن يتم خلال الجلسة عرض آخر تطورات نقل قطاع الكرة إلى شركة الكرة برئاسة ياسين منصور، تمهيدا لإدارتها بشكل كامل مطلع يوليو المقبل، ودراسة تعيين مديرا جديدا للتسويق، خاصة أن أمير توفيق مدير التعاقدات سينتقل بالفعل الي شركة الكرة في يونيو المقبل وتحظى ماريان ديمتري، نائب مدير التسويق الحالي، بدعم كبير من الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي ".

وأوضح أنه من المنتظر أن يتم حسم تصورات مزايدة رعاية للنادي بعيدا عن ملف رعاية الكرة، الذي انتقل لشركة النادي لكرة القدم.

وشدد المصدر على أنه سيتم النظر في ملفين آخرين، هما المشروعات الاستثمارية الجديدة، وإمكانية إنشاء شركات للنادي على غرار شركة الكرة.

وواصل المصدر حديثه: "المجلس سيعتمد 3 توصيات من المكتب التنفيذي وهي دراسة التجهيزات الخاصة بالاستعداد لافتتاح فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس، والعروض المقدمة من الشركات الخاصة بأماكن جلوس الأعضاء والتجهيزات الداخلية للمبنى الاجتماعي، وكذلك دراسة العروض المقدمة من إحدى المؤسسات لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأعضاء النادي من خلال عدد كبير من مقدمي التسهيلات الطبية في العديد من المستشفيات ومراكز التحاليل والآشعة المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية".

وأتم: "أما الملف الأخير فهو دراسة تطوير خدمات النقل الداخلي "جولف كار" لخدمة أعضاء النادي، مع وضع رؤية مستقبلية لضمان توفير أحدث وسائل النقل في هذا الشأن، مع مراعاة كفاءة التشغيل والصيانة الدورية لهذه الوسائل".