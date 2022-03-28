موعد مباراة تونس ومالي العودة في تصفيات كأس العالم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض المنتخب التونسي مواجهة قد تكون الأهم له في السنوات الأخيرة، حين يلاقي منتخب مالي في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.



وكان منتخب تونس قد فاز خارج ملعبه على مالي بنتيجة 1-0، الجمعة الماضية، في ذهاب الجولة الحاسمة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويستضيف منتخب تونس نظيره مالي، الثلاثاء، في إياب الدور الفاصل من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا.

وتنطلق المباراة في تمام 10:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:30 مساء بتوقيت أبوظبي.

تبث مباراة تونس ومالي عبر قناة التونسية Television Tunisienne 1.

كما تنقل قناة SSC المباراة داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك منصة شاهد vip الإلكترونية.