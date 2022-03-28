تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو الإياب في تصفيات كأس العالم 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف منتخب المغرب منتخب الكونغو الديموقراطية في مركب محمد الخامس الرياضي، في إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.



انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفٍ لكل فريق، لتصبح فرصة "أسود الأطلس" أقرب للتأهل.

لا يحتاج المنتخب المغربي لأكثر من التعادل السلبي للصعود للمونديال، أما الخسارة أو التعادل الإيجابي بنتيجة أكبر من 1-1 فستنهي الحلم.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو الديموقراطية الإياب في تصفيات كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة المغرب والكونغو الديموقراطية؟

موعد مباراة المغرب والكونغو الديموقراطية في تصفيات كأس العالم هو يوم الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المغرب، التاسعة والنصف بتوقيت مصر، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب والكونغو الديموقراطية؟

ستذاع مباراة المغرب والكونغو الديموقراطية على القناة الرياضية المغربية مجانًا دون تشفير.

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ستجدها أيضًا على قناة SSC 4، وذلك داخل المملكة العربية السعودية فقط.

ما هو تردد القناة المغربية الرياضية؟

تتواجد القناة المغربية الرياضية على القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وترددها كالتالي.

تردد القناة المغربية الرياضية على نايل سات

التردد: 11467

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

تردد القناة المغربية الرياضية على عرب سات:

التردد: 12683

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التصحيح: 4/3

ما هو تردد قنوات SSC؟

تتواجد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات فقط، وترددها كالتالي.

تردد تردد قنوات SSC:

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 4/3